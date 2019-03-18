Под Одессой нашли повешенным 8-летнего мальчика

Происшествия

О смерти ребенка в Белгороде-Днестровском Одесской области в полицию сообщили медицинские работники, которых мать-одиночка вызвала на помощь единственному сыну. К сожалению, врачи были бессильны…

Полиция начала расследование по факту смерти восьмилетнего мальчика, обнаруженного повешенным. Вечером 17 марта ребенка, висящим в петле, нашла в собственной квартире его мама.

По предварительным данным, ЧП случилось, когда женщина ненадолго вышла в магазин, оставив сына дома одного. По ее словам, мальчик ранее говорил о том, что не желает жить. Как сообщили в полиции, по данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины (с пометкой «самоубийство»).

Обстоятельства гибели ребенка будут выяснять в ходе следствия. Назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, которая установит причины смерти мальчика.

В полиции также сообщили, что эта семья не состояла на учете ни в правоохранительных органах, ни в службе по делам детей. Информация о конфликтах в семье в полицию не поступала.

Вместе с тем в минувшем году этот мальчик выпал с балкона пятого этажа и получил многочисленные травмы. Тогда средства на его лечение собирали всем миром.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что под Одессой нашли повешенным семилетнего мальчика. Трагедия произошла в Подольском районе.

А в Килийском районе Одесской области в сарае собственного дома повесился 50-летний мужчина. По словам соседей, он свел счеты с жизнью из-за семейных проблем.

«ФАКТЫ» также писали, что в Одессе полиция начала расследование по факту самоубийства военнослужащего. 29-летнего мужчину обнаружила мертвым в квартире его мать.

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