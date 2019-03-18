В США умер король гитаристов, записавший музыку к "Криминальному чтиву" (видео)

Шоу-бизнес

В субботу, 16 марта, умер известный рок-музыкант Дик Дейл. Его по праву называли королем серф-гитары. Серф-рок — популярное в США направление рок-музыки, похожее на классический рок-н-ролл. Дейл — один из наиболее ярких его представителей наравне с культовой группой Beach Boys.

Ричард Энтони Мансур (настоящее имя музыканта) родился 4 мая 1937 года в Бостоне, штат Массачусетс. У его отца были ливанские корни, у матери — польско-белорусские. Любовь к музыке Ричарду привила его тетя, которая хорошо играла на фортепьяно. Он сам стал играть на этом инструменте, когда ему было девять лет. Вскоре ему подарили трубу, затем укулеле. А родственник отца научил мальчика играть на дарбуке. Так на Ближнем Востоке называют небольшой барабан. Но самым любимым инструментом Дика стала в итоге гитара.

Вскоре Мансур стал пользоваться популярностью в местных барах и клубах. Там ему дали прозвище Дик Дейл. В итоге музыкант выбрал его в качестве сценического псевдонима. В 1961 году он записал песню Let's Go Trippin', которая стала популярна. Ее считают одним из первых хитов серф-рока. Спустя год в продаже появился первый альбом Дейла Surfers' Choice («Выбор серфера»).

О нем узнала вся Америка. Дика пригласили принять участие в суперпопулярном телешоу Эда Салливана. Там он исполнил свой главный хит — Misirlou. Зрителей покорила эта непривычная для американского уха мелодия, популярная во всех странах Ближнего Востока, а также в Армении и Индии.

После Дейла ее исполняли многие американские группы, но именно его версия стала культовой. И не случайно Квентин Тарантино использовал Misirlou Дика Дейла в качестве заглавной темы своего шедевра «Криминальное чтиво».

Композиция взлетела на вершины хит-парадов во многих странах. О Дейле снова громко заговорили. Группа The Black Eyed Peas в 2005 году сделала оригинальную аранжировку этой песни и записала ее под названием Pump It.

Большой популярностью пользуются и другие композиции гитариста. Например, хоккейный клуб Colorado Avalanche в качестве своего неофициального гимна использует мелодию Дейла Scalped.

Гитарист за свою карьеру выпустил 11 альбомов и 14 сборников. Он неоднократно выступал на телевидении, а также снялся в эпизодических ролях в сериале «Беверли-Хиллз, 90 210», фильмах «Американский вампир», «Займемся любовью» и других.

В последние годы Дейл боролся с раком прямой кишки, страдал диабетом. У него были еще проблемы с позвонками. Несмотря на болезнь, он активно гастролировал и даже запланировал выступления на май и летние месяцы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти одного из основателей американской рок-группы Jefferson Airplane Марти Балина. Он умер в возрасте 76 лет.

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