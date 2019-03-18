Неожиданно: объявлено имя нового ведущего «Ревизора»

Шоу-бизнес

Ровно два месяца длился кастинг на вакантное место ведущего социального реалити «Ревизор» («Новый канал»). Попробовать себя в качестве Ревизора пыталось немало топ-лиц украинского телевидения и шоу-бизнеса. Выбор проходил в два этапа, и имя нового ведущего наконец утверждено. Им стала журналист и экс-ведущая проекта расследований «Инсайдер» Юлия Панкова. Эта хрупкая блондинка уже более десяти лет является ярым борцом за справедливость в своих разоблачающих сюжетах.

— Опыт работы Юлии журналистом-расследователем гарантирует, что она будет добиваться справедливости и отстаивать права потребителей, — рассказывает Анна Жижа, которая проводила кастинги для «Нового канала», будучи на тот момент шеф-редактором проекта. — Уверена, она сможет найти общий язык со всеми представителями сферы услуг, и не важно, делают они свою работу очень хорошо или очень плохо. Почему именно девушка, а не мужчина? Потому что, когда на такую миниатюрную, красивую, молоденькую ведущую замахиваются охранники или закрывают для нее дорогу на кухню своими спинами, украинцы будут жалеть ее и сопереживать. По-моему, это отличное попадание.

Новая ведущая добавит в проект и кулинарную изюминку. Увлечение Юли — организация гастротуров.

— Еда — моя страсть, источник культуры, обычаев и традиций, — признается новая ведущая «Ревизора». — Где бы я ни была, всегда стараюсь познакомиться с поваром, зайти на кухню, узнать секреты приготовления. Уже многое видела и многое пробовала. Очень хочу быть полезной тем людям, которые еще до конца не овладели всеми навыками профессиональной кухни. «Ревизор» для меня, как и гастрономия, — о людях и их вкусах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проект «Ревизор» покинул его ведущий Николай Тищенко, известный украинский ресторатор, который пробыл на этом посту два года.

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