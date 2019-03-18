Стрельба в Утрехте: опубликовано фото террориста

Мир

В понедельник, 18 марта, полиция Нидерландов распространила фото подозреваемого в теракте, который был совершен ранее в этот день в Утрехте. Как уже сообщали «ФАКТЫ», утром в этом городе кто-то открыл огонь по пассажирам трамвая. Три человека погибли, еще девять получили ранения. Стрелку удалось скрыться. В стране объявлена масштабная антитеррористическая операция.

Спустя несколько часов после стрельбы в Утрехте полиция сообщила, что главный подозреваемый — это 37-летний выходец из Турции Гекман Танис. Его идентифицировали по видеозаписи, сделанной камерой наблюдения в салоне трамвая.

Бойцы спецподразделения по борьбе с терроризмом осадили здание, расположенной примерно в 400 метрах от площади 24 октября, где произошла стрельба. Есть все основания считать, что Танис прячется в этом доме. Никакой другой информации о турке власти пока не предоставили.

Не исключено, что он мог действовать не один.

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