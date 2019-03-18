«Челси» подал в УЕФА жалобу на «Динамо»

Спорт

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Динамо» в присутствие на «Олимпийском» около 65 тысяч болельщиков потерпело разгромное поражение от «Челси» (0:5), как оказалось, не ограничился событиями на футбольном поле.

После игры лондонский клуб пожаловался в УЕФА на проявление расизма со стороны киевских болельщиков. В частности, ФК «Челси» на своем официальном сайте опубликовал соответствующее заявление: «Мы можем подтвердить отчет о расистском насилии, направленном на одного из наших игроков на последних минутах матча в Киеве со стороны небольшой группы болельщиков домашней команды. Мы осуждаем такое отвратительное поведение.

Об инциденте было сообщено арбитру матча сразу с финальным свистком. Также секретарь и уполномоченный представитель клуба «Челси» обсудили инцидент с делегатом матча УЕФА. Мы ожидаем, что УЕФА проведет детальное расследование, а со своей стороны мы обеспечим полное сотрудничество со следствием".

Как сообщает Evening Standart, оскорблениям со стороны болельщиков «Динамо» подвергся 18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои. Инцидент произошел во втором тайме, футболист сразу сообщил об этом капитану команды Сесару Аспиликуэте. Испанец сказал об этом арбитру матча сразу по его завершению, указав сектор стадиона, с которого звучали оскорбления. Официальные представители клуба немедленно сообщили об этом делегату УЕФА.

Напомню, что в 2015-м году, когда «аристократы» гостили в Киеве первый раз, во время поединка «Динамо» — «Челси» (0:0) на трибунах были избиты темнокожие болельщики. Тогда УЕФА наказал киевский клуб проведением двух еврокубковых матчей при пустых трибунах (второй — условно с испытательным сроком на три года) и оштрафовал на 100 тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитые футболисты снялись в фильме «Я не обезьяна».

Фото Twitter ФК «Челси»



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