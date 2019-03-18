Собчак раскрыла причину развода с Виторганом

Шоу-бизнес

Любовный треугольник и развод Ксении Собчак в последнее время не сходит со страниц таблоидов. Около недели назад они с Максимом официально объявили, что больше не вместе. Однако причин развода называть не стали, хотя СМИ предполагают, что виной всему роман Собчак с режиссером Богомоловым.

Тайну семейных отношений Собчак немного приоткрыла в программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В разговоре Ксения сначала обходила тему развода, рассказав, что сейчас занимается строительством нового дома, в котором планирует жить с мамой и сыном Платоном, которого родила от Виторгана.



«Деревянный, 2 этажа, 2 детских — сразу могу сказать, у меня большие планы на будущее. Чтобы потом дом не перестраивать. Будет моя большая спальня с большой гардеробной и бассейн для Платона», — рассказала Ксения, а потом таки призналась, что решение о расставании они с Максимом приняли давно и не за один день. При этом смогли сохранить дружеские отношения и вместе воспитывают сына.

«Мы с Максимом давно приняли важные решения касательно нашей личной жизни, мы не живем вместе, но при этом он прекрасный папа, у нас замечательные отношения. Платона воспитываем вместе. Это вообще отличает людей от „колхозников“, в плохом смысле этого слова. Нельзя из своей жизни устраивать коммунальную квартиру в самых худших ее проявлениях. Нормальные интеллигентные люди всегда найдут точки соприкосновения. Я все сделаю, чтобы сохранить хорошие отношения», — заявила Собчак и подчеркнула, что сохранила дружеские отношения со всеми своими бывшими.

Когда же дошло до вопроса о любви и расставании с мужем, Ксения ответила уклончиво.

«У нас дома висит картина с цитатой Джона Леннона: „Любовь — это как растение, ты должен поливать его каждый день, чтобы оно цвело“. Ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. И это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, в бигудях пришла, огрызнулась… Это начинает накапливаться и съедать. Мне кажется, что ответственность обоих людей — суметь сохранять. Если ты почему-то не сумел это сохранить, надо быть достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви — пусть иной, пусть любви родственной…», — сказала Собчак и добавила, что такие сильные чувства, какие она испытывала к мужу «не проходят, а остаются навсегда».

При этом, эпатажная ведущая заявила, что не видит ничего зазорного во флирте с женатыми мужчинами, романах с несвободными мужчинами.

«Если в принципе где-то есть мужчина с какой-то женщиной, которую ты не знаешь, и ты понимаешь, что этот мужчина на самом деле твой, хочешь быть с ним — ты имеешь право бороться за это. Почему ты в этот момент должен думать о какой-то абстрактной женщине, которую ты не знаешь даже: она не твоя подруга, ты никого не предаешь… Сколько историй, когда люди живут, у них закончилась любовь и они встречают кого-то еще. Если отношения заканчиваются, виноваты в этом оба, а не кто-то третий. А если человек любит, он не будет ни с кем кокетничать, сколько ты ему ни подмигивай», — уверенно заявила Собчак.

В то же время о романе с Константином Богомоловым она не сказала ни слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Собчак повздорила в сети с бывшей женой Константина Богомолова актрисой Дарьей Мороз. К звездной перепалке подключился и давний друг Собчак Сергей Шнуров, который в результате матерных стихотворных батлов послал Ксению матом.

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