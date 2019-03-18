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В Москве установили "могилу Путина"
В России активисты «Бессрочного протеста» установили «могилу» Путина в Москве. Об этом 18 марта они заявили в своём телеграм-канале.
Сообщается, что это арт-объект в виде прямоугольной доски, на которой — табличка с фотографией президента России, подписью «Владимир Владимирович Путин» и даты рождения и «смерти», только в качестве даты смерти указан 2019 год. Рядом с доской — три гвоздики и три чёрных воздушных шарика.
Московское надгробие «является продолжением тренда в осознании того, что власть в России трудно поменять».
По задумке эта акция — копия той, что провёл в Набережных Челнах местный активист Карим Ямадаев. За неё он получил 28 суток ареста, самое строгое наказание для активистов «Бессрочного протеста» за полгода. Также активисты рассказали, что 6 суток ареста за организацию несогласованного митинга в Набережных Челнах получил человек, который совершенно не имел отношения к инсталляции Ямадаева, а просто довёз конструкцию до места её размещения.
Из солидарности с арестованными участники «передают эстафету другим регионам», то есть призывают своих сторонников устанавливать такие конструкции по всей стране. Акцию они назвали «Похорони Путина в своём городе, убей в себе государство!»
«Бессрочка» — это форма протеста, которая существует в России с 9 сентября 2018 года. Основной костяк активистов составляют те, кто не ушёл с городских улиц, в основном Москвы и Петербурга, после акции против повышения пенсионного возраста, объявленной Алексеем Навальным. Первое время участники бессрочного протеста физически оставались на улице. Их разгоняла полиция. Потом они стали устраивать регулярные акции.
Напомним, ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров предложил периодически проводить в России репетиции похорон Путина, не уточняя, что это «учения».
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