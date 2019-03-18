Политика

У Путина сделали вид, что ничего не слышали о наглом требовании спикера Госдумы к Украине

В Кремле утверждают, что ничего не слышали о предложении спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина оценить потери Крыма от пребывания в составе Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», — заявил он, сообщают российские СМИ.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что в Кремле о такой инициативе услышали впервые, Песков сказал: «Да».

Как писали «ФАКТЫ», Володин 15 марта на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым заявил, что Киев в течение 25 лет проводил в отношении Крыма разрушительную политику и должен возместить полуострову потери.

К заслугам России по «возрождению полуострова» он отнес в т. ч. строительство Крымского моста, дорог, открытие неких больниц и школ, а также энергетических объектов, позволяющих «жить полноценно».

Отметим, что эйфория, которая царила среди россиян во время аннексии Крыма, исчезла, так как оккупация части Украины нанесла колоссальный ущерб России. Об этом заявил «ФАКТАМ» бывший депутат Государственной Думы России Константин Боровой.

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