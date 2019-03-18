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Спорт

Решение по Жуниору Мораесу приму после одного звонка, — Шевченко (фото)

18:05 18 марта 2019   199
Андрей Шевченко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 18 марта, сборная Украины начала подготовку к отборочным матчам Евро-2020 с командами Португалии (22 марта в Лиссабоне) и Люксембурга (25 марта в городе Люксембург). После размещения в столичном отеле Hilton наши футболисты отправились на открытую для болельщиков тренировку на «Олимпийский», а главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко пообщался с представителями СМИ.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ — УКРАИНА

— Все футболисты здоровы, разве что Коваленко испытывает небольшой дискомфорт. Он прошел тестирование, посмотрим. У меня очень много информации о нашем ближайшем сопернике, мы посмотрели множество игр сборной Португалии. У нас есть четкое понимание, что команда должна делать в матче с действующим чемпионом Европы, будем готовиться по нашей программе.

Как остановить Криштиану Роналду? Против лучших игроков мира стратегию очень тяжело найти. Роналду на высочайшем уровне обладает многими игровыми качествами, находится в великолепной форме. Его можно остановить только за счет коллективных действий. Будем искать варианты, как убрать Криштиану подальше от ворот, потому что все видели, как этот футболист прекрасно играет. Хет-трик в ворота «Атлетико» — лишнее тому подтверждение.

Я точно так же, как и вы, узнал, что бразильский форвард Жуниор Мораес стал гражданином Украины. Сразу после тренировки свяжемся с ФК «Шахтер» и уточним, есть ли у него уже украинский паспорт. Если все в порядке с документами, буду рассматривать нападающего как кандидата в сборную. Сегодня вечером я приму решение.

Невызов Ракицкого? Я не общался с Ярославом ни в момент его перехода в «Зенит», когда он принимал это решение, ни после. Я как главный тренер делаю все, что лучше для команды. Считаю, мы вызвали игроков, которые сегодня лучше готовы. Для меня этот вопрос исчерпан, больше не задавайте мне этот вопрос, — подытожил Андрей Шевченко.

*Руслан Малиновский, Марлос и Андрей Шевченко

*Виктор Коваленко и Роман Яремчук

*Денис Бойко и Виталий Миколенко

*Роман Безус вернулся на некогда родной «Олимпийский»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинский паспорт.

Фото ffu.ua, Александра ГЛИВИНСКОГО

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