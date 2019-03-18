Миллиард просмотров: Леди Гага побила рекорд в Instagram (видео)

Шоу-бизнес

Американская певица и актриса Леди Гага установила новый рекорд в Instagram. Датированный 14 февраля видеоролик певицы, в котором она показывает свою новую татуировку, набрал за месяц более миллиарда просмотров. Татуировка представляет собой имя «Гага» (GAGA), записанное нотами. Нота «соль» при этом обозначается буквой G, а нота «ля» — A

Ранее 32-летняя поп-звезда признавалась, что татуировка изначально была нанесена неправильно: мастер забыл изобразить пятую строку нотного стана. Но позже дело удалось подправить.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», фото яйца стало самым популярным в истории Instagram, побив рекорд Кайли Дженнер.

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