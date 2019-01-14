Фото яйца стало самым популярным в истории Instagram, побив рекорд Кайли Дженнер (фото, видео)

Мир

Фотография самого обыкновенного куриного яйца, которое появилось в аккаунте @world_record_egg, стала самой популярной в истории Instagram, собрав уже более 24 миллионов лайков. Тем самым был побит предыдущий рекорд — снимок, который в феврале прошлого года выставляла модель, телезвезда и бизнес-леди Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян. Фото, на котором палец Кайли обхватывает ручкой ее маленькая дочь Сторми (тогда Дженнер впервые объявила имя своего ребенка), насчитывает 18,1 миллиона лайков.

В профиле @world_record_egg присутствует только одна фотография, которая была опубликована 4 января. Автор призвал общественность помочь ему установить рекорд и обогнать Дженнер. «Давайте установим мировой рекорд вместе… У нас получится», — говорится в посте.

Владелец аккаунта заявил изданию BuzzFeed News, что действует от лица британской курицы по кличке Генриетта. А имя самого яйца — Юджин.

Кайли Дженнер в ответ опубликовала в соцсети видео, на котором разбивает куриное яйцо на асфальт. Подпись к посту гласит: «Получи, маленькое яичко».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Ким Кардашьян и Кайли Дженнер опубликовали провокационные снимки в прозрачных платьях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter