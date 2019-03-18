Гол с пенальти на 90-й минуте лишил «Ворсклу» путевки в топ-6: видеообзор матча

Спорт

В понедельник, 18 марта, завершился первый этап чемпионата Украины по футболу, по итогам которого команды премьер-лиги разделены на две шестерки. Первая («Шахтер», «Динамо», «Александрия», «Заря», «Львов» и «Мариуполь») продолжит борьбу за медали и места в еврокубках, вторая («Ворскла», «Десна», «Карпаты», «Олимпик», «Черноморец» и «Арсенал-Киев») — за утешительный трофей и «выживание» в элитном дивизионе.

Чемпионат Украины. 22-й тур

«Арсенал-Киев» — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Вакуленко, 8, 90, с пенальти — Шарпар, 24, с пенальти, 56, с пенальти). Молодежные составы — 1:2 .

Поединок на столичной динамовской арене имени Валерия Лобановского вызвал повышенный интерес не только у поклонников «Арсенала» и «Ворсклы», но и футболистов, тренеров и болельщиков «Мариуполя». Расклад был прост: полтавчан устраивала только победа, поскольку выигрыш киевлян или ничья позволяли сохранить место в топ-6 мариупольцам.

Наставнику «Ворсклы» Василию Сачко стало не по себе уже на 8-й минуте, когда футболист «Арсенала» Вакуленко вывел свою команду вперед. Полтавчане не дрогнули, но появлявшиеся шансы у ворот Пидкивки просто транжирили (особо «старался» бразилец Артур).

На выручку «Ворскле» пришел опытнейший Шарпар, который в каждом из таймов реализовал пенальти. Только вот полтавчанам не удалось удержать комфортный для себя счет: на 90-й минуте рефери назначил 11-метровый удар в ворота гостей (на мой взгляд, очень сомнительный!), и Вакуленко принес «Арсеналу» ничью. Едва ли не больше всех такому исходу встречи радовались сидевшие на трибунах стадиона «Динамо» игроки «Мариуполя» Федорчук, Борячук и Зубков.

Положение команд после первого этапа:

1. «Шахтер» — 57 очков (22 матча);

2. «Динамо» — 50 (22);

3. «Александрия» — 41 (22);

4. «Заря» — 32 (22);

5. «Львов» — 30 (22);

6. «Мариуполь» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22)

8. «Десна» — 28 (22);

9. «Карпаты» — 21 (22);

10. «Олимпик» — 20 (22);

11. «Черноморец» — 16 (22);

12. «Арсенал-Киев» — 12 (22).

В 23-м туре премьер-лиги сыграют: (1—6 места) «Заря» — «Динамо», «Львов» — «Мариуполь», «Александрия» — «Шахтер»; (7—12 места) «Черноморец» — «Арсенал-Киев», «Олимпик» — «Десна», «Карпаты» — «Ворскла» (базовый день — 3 апреля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол экс-игрока «Шахтера» не спас «Олимпик» от поражения в матче с «Динамо».

Фото ФК «Ворскла»

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