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Сергей Притула умилил сеть фото с годовалой дочерью
Известный волонтер и телеведущий Сергей Притула, категоричный в работе, как проявил себя во время Национального отбора на «Евровидение», показал, каким трогательным является в общении с детьми. На своей странице в Instagram он опубликовал фото с годовалой дочерью Соломией. Счастливый отец гуляет с девочкой, качает ее на руках.
«Мы с Солькой радуемся приходу настоящей весны в столице! +16 это вам не цецки-пецки! Полетели!!!», — написал Сергей Притула под фото с дочерью.
Напомним, Сергей впервые показал Соломию, трогательно поздравляя супругу Екатерину с третьей годовщиной свадьбы. Также Притула воспитывает старшего сына Дмитрия от первого брака. Семейство часто проводит время вместе, чем Сергей изредка делится в сети.
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