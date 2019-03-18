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Безногий мальчик из Казахстана сыграл в футбол с Шевченко и Зинченко (фото)
Перед открытой тренировкой сборной Украины на столичном «Олимпийском» присутствовавшие на главной спортивной арене нашей страны стали свидетелями трогательного момента.
Вместе с родителями из Казахстана в Киев прилетел безногий мальчик Али. С одной целью — встретиться со своими кумирами Андреем Шевченко и Александром Зинченко.
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Мечта 10-летнего мальчика стала реальностью. Несмотря на то, что у мальчика от рождения нет ног, он умело отдает передачи руками и головой. В начале тренировки Али поиграл в футбол с главным тренером нашей сборной и игроком «Манчестер Сити», получив от футбольных звезд автографы и памятные подарки. Мальчик просто светился от радости.
Отмечу, что Али Турганбеков родился в Талдыкоргане. Родителям мальчика с особыми потребностями пришлось переехать в Астану, потому что в родном городе ребенка не принимали в школу из-за отсутствия необходимых условий. Некоторое время назад мальчик на одном из телеэфиров встретился с Ником Вуйчичем.
Али ведет страницу в Instagram, где делится событиями из своей повседневной жизни. Снимки с «Олимпийского» уже размещены в соцсети. «Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем „Золотого мяча“ и победителем Лиги чемпионов в составе итальянского „Милана“ Андреем Шевченко. @andriyshevchenko огромная Вам благодарность за встречу и за исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив!» — написал мальчик.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что безногий мальчик из Казахстана сыграл в футбол с нападающим «ПСЖ» Эдинсоном Кавани, а также побывал в гостях у Диего Марадоны.
Фото ffu.ua
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