19 марта 2019

Не знаю, друзья мои, как вы относитесь к политическим ток-шоу, транслируемым с утра до вечера едва ли не по всем телеканалам, а у меня уже просто нет никаких сил ни слушать это, ни смотреть на это, ни терпеть это безобразие, заполонившее телеэфир. Вроде ведь и обсуждают люди проблемы, тревожащие каждого. Вроде ведь и пытаются убедить друг друга (и телезрителей) в очевидных, казалось бы, вещах. Но то, КАК спорящие пытаются это делать, чаще всего напоминает спор глухих со слепыми. Спор, в котором участников интересует не столько желание быть услышанным, сколько стремление излить на оппонента перечень заранее заготовленных установок, даже не предполагающих учитывание чужой точки зрения.

Причём, нередко наблюдать такую, с позволения сказать, полемику становится настолько невыносимо, что единственным выходом для наблюдающего все это остаётся нажать побыстрее кнопку пульта, избавляющую вас от невыносимой головной боли. Что, мне кажется, большинство телезрителей в последнее время и делают все чаще, пытаясь защитить свою нервную систему от угрозы психологического срыва.

Вы можете спросить меня: а при чем тут необыкновенно красивая и весьма редкая фарфоровая статуя Будды, представленная сегодня вашему вниманию? А вот при чем. На днях попалась мне на глаза одна старая буддийская притча, как нельзя точно иллюстрирующая проблему, затронутую в этом посте. Вот послушайте.

Однажды, путешествуя по миру, Будда остановился в небольшой деревне на ночлег. Узнав об этом, толпа местных жителей привела к нему слепого человека. Кто-то из толпы сказал:

- Мы привели к тебе этого слепого потому, что он не верит в существование света. Он утверждает, что света не существует. И, обладая острым интеллектом и логическим умом, он практически убедил нас всех в этом. Он все время требует, чтобы мы показали ему свет. Точно так же, как показываем ему еду, которую он может попробовать. Или барабан, звуки которого он слышит. Мы уже устали от аргументов этого человека, потому что ничего противопоставить им не можем.

И тогда Будда им сказал:

- А ведь этот слепой … прав. Для него света не существует. Почему он должен в него верить? Истину следует искать в ином.

С этими словами Будда подозвал к себе опытного лекаря, сопровождавшего его в дороге и попросил осмотреть слепого человека. После осмотра лекарь сказал, что готов вернуть слепому зрение, но для этого потребуется не менее полугода.

- Так и поступим. После шести месяцев лечения приведи ко мне этого человека.

- А как же спор? — удивленно спросил слепой.

- Спор подождёт. Вернёмся к нему потом, — ответил Будда.

Время пролетело незаметно. И через полгода перед Буддой предстал человек, благодаря излечению увидевший свет.

- Ну, а вот теперь, — сказал Будда, — мы можем продолжить давний спор… Ведь раньше мы жили в разных измерениях и потому спор был просто обречён на непонимание.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.