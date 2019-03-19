Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашьян скопировала старый образ супермодели Наоми Кэмпбелл (фото)

Стиль жизни

Вслед за Ким Кардашьян, которую уличили в копировании старых образов Наоми Кэмпбелл, в таком же плагиате обвинили и ее младшую сестру Кайли Дженнер.

В популярном, посвященном моде аккаунте Instagram Diet Prada сравнили фотографию, недавно выложенную 21-летней Кайли со снимком британской супермодели, датированным 1994 годом. На фото обе знаменитости запечатлены в украшенном кристаллами необычном колье и таких же очках. Не исключено, что и сама Наоми заметила, что Кайли ей подражает, поскольку спустя всего несколько часов после появления нового снимка в аккаунте Дженнер опубликовала свое старое фото в этих аксессуарах от Rifat Ozbek на своей странице в Instagram.

Ранее в Diet Prada провели сравнительный анализ снимков Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл, подметив не менее шести образов, которые американская светская львица и телезвезда позаимствовала у Черной Пантеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Хлое Кардашьян присоединилась к рискованному тренду, который входит в моду у знаменитостей Голливуда.

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