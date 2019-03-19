Спорт

Авторитетный France Football включил Лобановского в топ-10 клубных тренеров в истории футбола

Бывший наставник киевского «Динамо» легендарный Валерий Лобановский включен авторитетным изданием France Football в десятку лучших клубных тренеров в истории футбола. Украинский специалист, выигравший с «бело-синими» 28 трофеев (двукратный триумфатор Кубка кубков и обладатель Суперкубка УЕФА, восьмикратный чемпион и шестикратный обладатель Кубка Советского Союза, трехкратный победитель Суперкубка СССР, пятикратный чемпион Украины и трехкратный обладатель Кубка страны).

Лучшим из лучших по версии французского издания стал экс-тренер «Аякса» и «Барселоны» голландец Ринус Михелс, за которым расположились бывший наставник «Манчестер Юнайтед» шотландец сэр Алекс Фергюсон и экс-«рулевой» «Милана» итальянец Арриго Сакки.

Из действующих специалистов в топ-10 вошли лишь двое — испанец Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Наполи»).

Полностью десятка лучших клубных тренеров в истории мирового футбола выглядит так:

1. Ринус Михелс (Нидерланды)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Нидерланды)

5. Хосеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (Украина, СССР)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Лобановский вошел в топ-тройку престижного британского рейтинга.

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