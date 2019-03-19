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Стало известно, кто продал репортерам интимные снимки самого богатого человека в мире
В понедельник, 18 марта, выяснилось, как интимные фотографии самого богатого человека в мире Джеффа Безоса, а также его любовная переписка, оказались в руках американского издания National Enquirer. Как уже сообщали «ФАКТЫ», основатель компании Amazon в январе заявил о разводе с женой после 25 лет брака. Ни Джефф, ни его супруга Маккензи не стали указывать причину. Однако сразу же в СМИ появилась информация о том, что у миллиардера есть любовница. И это популярная телеведущая Лорен Санчес.
Вскоре после этого Безос обвинил National Enquirer в шантаже. Издание угрожало опубликовать его интимные фотографии. Бизнесмен усмотрел в этом политические мотивы.
И вот теперь газета The Wall Street Journal сообщила, что всю информацию интимного свойства National Enquirer купил за 200 тысяч долларов у брата любовницы Безоса Майкла Санчеса. Тот пока не комментирует это обвинение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Джефф Безос второй год подряд возглавил рейтинг самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 131 миллиард долларов.
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?