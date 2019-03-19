Спорт

В России вдову олимпийского чемпиона приговорили к 7,5 года колонии

Вдова знаменитого советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года, трехкратного чемпиона мира и Европы Виктора Тюменева приговорена к 7,5 года колонии общего режима за квартирные аферы, сообщает сайт телеканала 360.

Согласно версии следствия Анна Тюменева более 10 лет была «черным риелтором». Пенсионерка занималась продажей квартир и офисов от лица крупной строительной компании. Вместе со своими подельницами Тюменева искала потенциальных клиенток через знакомых. Во время общения с покупателями она называла громкие хоккейные фамилии и пользовалась личным обаянием, чем ослабляла бдительность будущих жертв.

Тюменева более двух лет находилась под домашним арестом, каждый день которого ей засчитали за полтора дня в колонии.

Супруг обвиняемой бывший хоккеист «Спартака» и сборной СССР (94 матча, 15 шайб) Виктор Тюменев (на фото) ушел из жизни 2 августа прошлого года в возрасте 61 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболиста сборной Англии выпустят из тюрьмы ночью.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter