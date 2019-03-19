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В президентском рейтинге Зеленский занимает первое место, — опрос
Всеукраинская общественная организация «Передовые правовые инициативы» провела опрос среди украинцев, которые намерены принять участие в голосовании 31 марта. Согласно полученным организацией данным, за Владимира Зеленского, баллотирующегося на пост президента Украины, готовы проголосовать 34% участников опроса, которые определились со своим выбором.
В ходе опроса выяснилось, что актер является лидером симпатий избирателей почти во всех областях Украины. Как сообщили в организации «Передовые правовые инициативы», в Днепропетровской области кандидата поддерживает почти 46% респондентов, в Сумской, Харьковской, Запорожской областях рейтинг Зеленского достигает более 40%, менее 40% - в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатской, Черниговской и Херсонской областях.
За Петра Порошенко на предстоящих президентских выборах готовы проголосовать 14,22% опрошенных, за Юлию Тимошенко — 12,9%, за Юрия Бойко — 11,1%. Остальные кандидаты набирают менее 7%.
«Полученные данные поддержки избирателей прогнозируют дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет шанс выхода во второй тур президентских выборов», — говорится в комментарии «Передовых правовых инициатив» к результатам исследования. В то же время, социологи отметили, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уменьшились.
Согласно электоральным настроениям украинцев (среди тех, кто определился), в случае выхода во второй тур президентской гонки, Зеленский может набрать около 70% в паре с кем-либо из соперников. Готовность принять участие в голосовании высказали почти 82% опрошенных.
Опрос проводили 16−17 марта путем интервьюирования face-to-face и телефонного опроса, в режиме онлайн через мобильные приложения. Было опрошено 164 590 респондентов старше 18 лет по всей территории Украины (кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей). Погрешность выборки не превышает 1,5%.
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