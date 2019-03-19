Семь секретов красивой внешности: советы легендарной модели

Стиль жизни

Зима — нелегкое испытание для кожи и волос каждой женщины. Мороз и ветер, кондиционеры и обогреватели оказывают отрицательное воздействие на организм. После зимы, как известно, возможен весенний авитаминоз. Когда кожа и волосы тусклые, никакой наряд не спасает. А там, где нет настроения, отсутствует и вдохновение. О том, как быстро восстановиться после зимы, «ФАКТАМ» рассказала легендарная модель Лека Миронова, многие годы блиставшая на обложках зарубежных модных журналов.

— Весной кожа обычно выглядит уставшей. Как ее можно быстро и эффективно привести в порядок?

— Массируйте кожу снизу вверх, когда умываетесь. Ни в коем случае не наоборот! Это очень эффективная процедура. Если будете делать ее регулярно, кожа всегда будет в тонусе. Из всех кремов предпочитаю детский.

— Правда, что лучше умываться не обычной, а минеральной водой?

— Безусловно. Только, конечно, негазированной. Но лишь этого недостаточно. Прежде всего, важен сон. Я всегда спала не меньше восьми часов, а при возможности и 9−10. Конечно, когда работаешь, выделить столько времени на сон непросто, но стремиться к этому нужно.

— Легендарный доктор Николай Стражеско, именем которого названа одна из киевских клиник, советовал больше бывать на воздухе.

— Я с ним согласна, а вот кондиционеров по возможности избегайте. Если в помещении жарко, лучше увлажните кожу термальной водой. Носите ее в сумочке, чтобы она всегда была у вас под рукой.

— Врагом кожи сегодня часто называют солнце. А звездные стилисты утверждают, что загар уже не в моде.

— Лично я люблю солнце, но все должно быть в меру. Без моря не могу жить. Морская вода, с моей точки зрения, благотворно воздействует и на кожу, и на ногти. Море восстанавливает меня, как ничто иное.

— Предмет особого беспокойства у многих женщин — состояние волос. После зимы у многих они стали ломкими и тусклыми, секутся кончики. Конечно, немало восстанавливающих процедур сегодня предлагают в салонах красоты, но стоят они порой очень дорого. А как можно привести волосы в порядок в домашних условиях?

— Хорошо в воду для полоскания добавлять немного сухого вина. Достаточно одной ложки на несколько литров воды. И спустя время вы увидите, что волосы стали шелковыми и блестящими. Это мой личный метод, которым пользуюсь всю жизнь. А морская вода, как мне когда-то сказали, препятствует образованию перхоти.

*Такой Лека Миронова была на пике своей модельной карьеры, Фото из альбома Леки Мироновой

— Вы курили в молодости?

— Да. Курили многие манекенщицы, и я не была исключением. Когда это делают все вокруг, невольно втягиваешься. Однако я с этой вредной привычкой сумела попрощаться.

— Заметили ли вы после этого изменения во внешности?

— Кожа стала заметно лучше, поэтому всем девушкам советую: не курите и даже не пробуйте! Курение — жуткая вещь.

— А как вы относитесь к алкоголю?

— Я могла выпить немного вина только по праздникам. Так и другие девушки-модели. Это такая профессия, в которой очень легко сойти с дистанции, а обратного хода практически нет.

— Известно, что стрессы не лучшим образом отражаются на внешности женщины. Какой способ их преодоления посоветуете?

— У меня такие стрессы были, что до сих пор не знаю, как все это пережила. Папа попал в ГУЛАГ, мы остались с мамой одни. Немало сложностей было на работе и в личной жизни. В 1964 году я участвовала в показе, устроенном для дипломатов Великобритании и США. Американцы отметили, что я очень похожа на Одри Хепберн, и хотели снять обо мне фильм. Но их интерес к моей личности обернулся для меня большими неприятностями. Спецслужбы лишили меня покоя: «Почему они предложили именно вам? Зачем вы с ними сотрудничали?» И на долгие годы я стала невыездной. Одно за другим я получала приглашения: участвовать в параде лучших манекенщиц мира в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, работать по контракту в США с гонораром, который был сродни гонорару голливудских звезд. А я никуда не могла поехать. Целый год вообще была без работы. И ведь так и не вышла замуж, хотя в моей жизни была большая любовь. Его звали Антанас, он был фотографом, жил в Вильнюсе. Я боялась его загубить. Он бы тоже потерял работу. Мы расстались. У меня сердце обливалось кровью. Но вспоминать обо всем этом не хочется — тяжело. Как преодолеть стресс? Любите кого-то, заботьтесь о ком-то. Это дает силы. Помните: вокруг вас есть немало людей, которым еще сложней чем вам. Будьте заняты тем, что любите. Верьте в Бога. Душевное состояние неизменно отражается на нашей внешности. Нужно уметь радоваться жизни, видеть красоту вокруг. Мода — одна из сфер жизни, где ею можно наслаждаться.

— Несколько лет назад я брала интервью у знаменитого кутюрье Пьера Кардена. Он сказал: «Мода— двигатель прогресса! Судите сами. Вы встали с постели в неважном настроении. Но умывшись, надели новый костюм, подушились хорошими духами, сели в красивый автомобиль— и жизнь стала налаживаться».

— Абсолютно с ним согласна. Великий кутюрье!

— В чем секрет вашей стройности?

— Гены. Я никогда не была склонна к полноте, но и чрезмерной худобой не отличалась. Модельная фигура дана мне природой. С юных лет люблю шоколад, мучное и сливки. Шоколадка всегда была в моей сумочке! А еще обожаю жареную картошечку. Не поужинав, не могу заснуть. Спортом никогда не занималась. Так что у меня ситуация нетипичная.

— Что бы вы пожелали читательницам «ФАКТОВ»?

— Прислушивайтесь к своему организму — он вам подскажет, что для него лучше. Ведь то, что хорошо для одного человека, может абсолютно не подойти для другого. Хорошего вам настроения и вдохновения!

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» лондонский дизайнер Полина Магий рассказала о новых трендах в обуви.

Фото в заголовке Pixabay

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter