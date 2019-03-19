Жуниор Мораес прибыл в расположение сборной Украины (фото)

Спорт



Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, получив подтверждение о том, что 32-летний бразильский форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинский паспорт, вызвал футболиста в расположение «желто-синих» для подготовки к отборочным матчам Евро-2020 с Португалией (22 марта в Лиссабоне) и Люксембургом (25 марта в городе Люксембург).

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Во вторник, 19 марта, около полудня нападающий присоединился к «желто-синим» в столичном отеле Hilton и познакомится с партнерами по команде перед теоретическим занятием. Вечером Жуниор Мораес проведет первую тренировку в футболке сборной Украины.

*Жуниор Мораес с паспортом гражданина Украины

*Нападающий прибыл в расположение сборной Украины

Напомню, что форвард играет в Украине с 2012 года (до этого он защищал цвета бразильских клубов «Сантос», «Понте-Прета» и «Санту-Андре», а затем выступал в румынской «Глории» и болгарском ЦСКА). За это время в составе донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» нападающиий провел 186 поединков и забил 92 мяча. В нынешнем сезоне Жуниор Мораес с 16 точными ударами возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Украины.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес получил украинский паспорт.

Фото Алексея КЛЫКОВА, ФК «Шахтер», Александра ГЛИВИНСКОГО

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