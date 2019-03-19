6-летняя дочь Лилии Ребрик сыграла первую крупную роль в кино

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Дочь известной актрисы и ведущей «Ранку з Україною» Лилии Ребрик и хореографа Андрея Дикого пошла по стопам звездных родителей. 6-летняя девочка радует достижениями в бальных танцах и уже активно снимается в кино. Лилия похвасталась в Instagram, что Диана сыграла свою первую крупную роль в кино. Она снялась в фильме «Сердце матери» для канала «Украина».

«Диана прошла пробы самостоятельно, по собственному желанию, потому что очень хотела. Спросила меня: «Мама, а почему ты снимаешься в кино, а я нет?». Я объяснила дочке, что это очень сложно. Например, тебе захочется пойти покататься на качелях, но надо идти на съемочную площадку и учить текст. Но Диана все равно захотела попробовать — и ее утвердили на роль. Я была удивлена, но увидев в кадре, когда ее одели, как бездомного ребенка, у нее были такие глаза, такой взгляд глубокий, что ей веришь. И она настолько хорошо работала в кадре. Как актриса я очень радовалась, потому что знаю, как сложно с детьми сниматься. Диана, мне кажется, не создавала никаких сложностей на площадке, ее все полюбили. Дочка очень ждала, что мы все вместе сядем на диване и будем смотреть «Сердце матери». Наверное, это будет первый сериал, который мы будем смотреть «от» и «до». В то же время, становиться актрисой она не собирается, говорит: «Я стану стоматологом или ветеринаром, буду жить в Англии, а вы — приезжать ко мне в гости», — рассказала «ФАКТАМ» Лилия Ребрик.

Она также призналась, что на съемочной площадке Диане пришлось проявить полную самостоятельность, поскольку в период съемок Лилия рожала младшую дочь Полину, была занята новорожденной, и быть рядом с Дианой во время съемок не было возможности.

«Она вела себя, как настоящая взрослая актриса. Горжусь!» — сказала Лилия Ребрик.

Как ранее она рассказывала в интервью «ФАКТАМ» за свою первую небольшую роль в комедийном сериале «Папаньки», где у Лилии была одна из главных ролей, Диана получила гонорар 500 гривен и решила на эти деньги купить себе «кравчучку».

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