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Шоу-бизнес

Суд наказал «волчицу», которая пыталась сорвать выступление Олега Винника

12:01 19 марта 2019   1915
Олег Винник
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Олег Винник — самый обожаемый женщинами украинский певец, покоритель сердец, едва не пострадал от горячей поклонницы. Во время новогоднего выступления в Одессе на Думской площади разгоряченная алкоголем волчица пыталась прорваться к своему кумиру, лезла на сцену и материлась. Но прикоснуться к звездному телу поклоннице так и не удалось.

Охранники задержали «волчицу» и доставили ее в Приморский райотдел, где было зафиксировано правонарушение. Суд по этому делу состоялся 12 марта. Горячей поклонницей Винника оказалась обычная женщина, скромная труженица, одинокая мать троих детей.

В суде она подтвердила, что действительно лезла на сцену к Виннику, однако всех обстоятельств ситуации не помнит, поскольку была пьяна. Свою вину она признала, за любовь к кумиру ей придется заплатить символический штраф за нарушение порядка в размере 51 гривны, плюс судебный сбор — еще 384 гривны.

Сам артист на инцидент пока не отреагировал.

Ранее, Олег Винник был вынужден перенести сольный концерт на «Львов Арене» из-за матчей сборной Украины по футболу.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Олег Винник откровенно рассказал о личной жизни и первом поцелуе.

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