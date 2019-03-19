В России девочка погибла, заряжая в ванной мобильный телефон (фото)

Мир

В российском городе Чебоксары 14-летняя девочка погибла, принимая ванну по время подзарядки мобильного телефона. В какой-то момент удлинитель выскользнул из ее рук и упал в воду. Как сообщает издание Daily Mail, в результате школьница Юлия Высоцкая получила сильный удар током и утонула. Родители вызвали «скорую помощь», но медики смогли лишь констатировать смерть школьницы.

Несмотря на то, что эксперты публично предупреждают об опасности использования мобильных телефонов в ванной, это уже далеко не первый в России случай гибели подростков по этой причине. Так, в декабре прошлого года при аналогичных обстоятельствах в городе Братск погибла 15-летняя Ирина Рыбникова — чемпионка России по панкратиону (возрожденному древнегреческому олимпийскому единоборству, при котором бойцы могут использовать как удары руками и ногами, так и борцовские приемы). Девушка разговаривала по телефону, лежа в воде, когда стоявший на подзарядке смартфон упал в воду.

А в феврале прошлого года 12-летняя жительница деревни Большое Грызлово Московской области по имени Ксения принимала ванну, слушая музыку. Телефон разрядился и девочка поставила его на подзарядку, но при этом случайно уронила в воду.

Специалист по электронике Андрей Становский считает, что расслабляться в ванне с заряжающимся мобильным телефоном — все равно, что играть в русскую рулетку.

Юлия Высоцкая

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