27.15 / 27.45 30.80 / 31.20
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Нидерланды – Беларусь: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020

8:45 20 марта 2019   16
Евро-2020
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 21 марта, стартует отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2020 года, финальную часть которого примут 12 городов в 12 странах. 55 сборных распределены по 10 группам, в финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Напомню, что соперниками сборной Украины в группе В стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

21 марта (четверг)

Казахстан — Шотландия 17:00 «Футбол 2»

Кипр — Сан-Марино 19:00 «Футбол 1»

Нидерланды — Беларусь 21:45 «Футбол 1»

Австрия — Польша 21:45 «Футбол 2»

22 марта (пятница)

Болгария — Черногория 19:00 «Футбол 2»

Португалия — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1»

Англия — Чехия 21:45 «Футбол 2»

23 марта (суббота)

Грузия — Швейцария 16:00 «Футбол 2»

Гибралтар — Ирландия 19:00 «Футбол 1»

Швеция — Румыния 19:00 «Футбол 2»

Италия — Финляндия 21:45 «Футбол 1»

Испания — Норвегия 21:45 «Футбол 2»

24 марта (воскресенье)

Уэльс — Словакия 16:00 «Футбол 1»

Казахстан — Россия 16:00 «Футбол 2»

Венгрия — Хорватия 19:00 «Футбол 1»

Израиль — Австрия 19:00 «Футбол 2»

Кипр — Бельгия 21:45 «Футбол 2»

Нидерланды — Германия 21:45 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Португалия — Украина.

Фото uefa.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»

Киев
+5

Ветер: 1 м/с  3
Давление: 755 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины