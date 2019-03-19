Спорт

Нидерланды – Беларусь: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020

В четверг, 21 марта, стартует отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2020 года, финальную часть которого примут 12 городов в 12 странах. 55 сборных распределены по 10 группам, в финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Напомню, что соперниками сборной Украины в группе В стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.

21 марта (четверг)

Казахстан — Шотландия 17:00 «Футбол 2»

Кипр — Сан-Марино 19:00 «Футбол 1»

Нидерланды — Беларусь 21:45 «Футбол 1»

Австрия — Польша 21:45 «Футбол 2»

22 марта (пятница)

Болгария — Черногория 19:00 «Футбол 2»

Португалия — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1»

Англия — Чехия 21:45 «Футбол 2»

23 марта (суббота)

Грузия — Швейцария 16:00 «Футбол 2»

Гибралтар — Ирландия 19:00 «Футбол 1»

Швеция — Румыния 19:00 «Футбол 2»

Италия — Финляндия 21:45 «Футбол 1»

Испания — Норвегия 21:45 «Футбол 2»

24 марта (воскресенье)

Уэльс — Словакия 16:00 «Футбол 1»

Казахстан — Россия 16:00 «Футбол 2»

Венгрия — Хорватия 19:00 «Футбол 1»

Израиль — Австрия 19:00 «Футбол 2»

Кипр — Бельгия 21:45 «Футбол 2»

Нидерланды — Германия 21:45 «Футбол 1»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Португалия — Украина.

Фото uefa.com



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