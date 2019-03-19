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Нидерланды – Беларусь: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
В четверг, 21 марта, стартует отборочный цикл чемпионата Европы по футболу 2020 года, финальную часть которого примут 12 городов в 12 странах. 55 сборных распределены по 10 группам, в финальную часть Евро-2020 выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Напомню, что соперниками сборной Украины в группе В стали Португалия, Сербия, Литва и Люксембург.
21 марта (четверг)
Казахстан — Шотландия 17:00 «Футбол 2»
Кипр — Сан-Марино 19:00 «Футбол 1»
Нидерланды — Беларусь 21:45 «Футбол 1»
Австрия — Польша 21:45 «Футбол 2»
22 марта (пятница)
Болгария — Черногория 19:00 «Футбол 2»
Португалия — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1»
Англия — Чехия 21:45 «Футбол 2»
23 марта (суббота)
Грузия — Швейцария 16:00 «Футбол 2»
Гибралтар — Ирландия 19:00 «Футбол 1»
Швеция — Румыния 19:00 «Футбол 2»
Италия — Финляндия 21:45 «Футбол 1»
Испания — Норвегия 21:45 «Футбол 2»
24 марта (воскресенье)
Уэльс — Словакия 16:00 «Футбол 1»
Казахстан — Россия 16:00 «Футбол 2»
Венгрия — Хорватия 19:00 «Футбол 1»
Израиль — Австрия 19:00 «Футбол 2»
Кипр — Бельгия 21:45 «Футбол 2»
Нидерланды — Германия 21:45 «Футбол 1»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию поединка Португалия — Украина.
Фото uefa.com
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