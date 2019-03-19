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- 13:01 «Россия мечтает разрушить Украину — «компромиссные» кандидаты упрощают ей задачу», — эксперт
«Россия мечтает разрушить Украину — «компромиссные» кандидаты упрощают ей задачу», — эксперт
Пророссийские настроения сербов и лояльность президента Сербии к Кремлю не помешали российским спецслужбам организовать спецоперацию против действующей власти в Белграде. Похожую тактику россияне использовали в свое время в Афганистане. Вот почему договариваться с Россией невозможно. Россияне будут продолжать уничтожать Украину, а избрание «компромиссного» президента им только поможет, считает руководитель Центра оборонных реформ, специалист по противодействию российской гибридной агрессии Александр Данилюк.
«Сербы чуть ли не самая пророссийская нация в мире. Только в Сербии можно встретить муралы с надписями: „На небе — Бог, на земле — Россия“… Президент Сербии Александр Вучич является типичным представителем своей русофильской нации и кавалером российских орденов Дружбы и Александра Невского. Это не мешает РФ организовывать в Белграде прямо сейчас против него протесты, которые могут завершиться не только физическим устранением Вучича, но и гражданской войной», — объясняет Данилюк на своей странице в Facebook.
По мнению эксперта, такая политика является типичной для России.
«Хафизулла Амин, дворец которого в 1979 году штурмовала «Альфа» в Кабуле, был официальным союзником СССР и строил социализм. К власти он пришел при поддержке советских спецслужб, убив своего предшественника Нура Мохаммада Тараки, также социалиста и большого друга СССР. Нравится это кому-то или нет, но договориться с РФ у Украины не получится. Россия поставила перед собой задачу разрушить нашу страну, и она не успокоится, пока этого не случится. Избрание «компромиссного» президента Украины только упростит Москве эту задачу. Остановить это можно только путем приведения к власти в РФ таких, как Немцов, или в субъектах федерации таких, как Дудаев. Вот на это и должна быть направлена работа всей системы национальной безопасности и обороны Украины, — пишет эксперт.
Для справки
Александр Данилюк — кандидат в президенты Украины, один из участников Революции достоинства, лидер гражданского движения «Спільна справа», экс-советник министра обороны. С началом российско-украинской войны занимается вопросами национальной безопасности и противодействия российской гибридной агрессии. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.
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