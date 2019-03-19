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Шоу-бизнес

Тина Кароль в дорогих нарядах покоряет Нью-Йорк (фото)

13:36 19 марта 2019   702
Тина Кароль
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица, звездный тренер «Голосу країни» Тина Кароль, которую во время эфира пригласил на танец коллега по проекту Дан Балан, отправилась покорять Америку. Артистка поехала в Нью-Йорк с амбициозными планами и поделилась успехами на своей странице в Instagram.

«Мечтать смело — девиз победителей! Бережём силы. Дальше будет ещё интереснее!», — заинтриговала Тина.

В США певица презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv, и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.

«Может быть, удастся артисту с нашей территории сделать что-то положительное для своей страны. Мне бы хотелось для Украины сделать что-то памятное. Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ», — раскрыла свои цели певица.

Стоит отметить, что для заграничной поездки Тина тщательно подбирала гардероб, показав несколько стильных образов.

Во время интервью на радио она появилась в желтом пальто из эко-кожи от украинского бренда Dafna May, блестящих леггинсах и ботильонах от Louis Vuitton.

Также на улицах Нью-Йорка она щеголяла в плаще бирюзового цвета от дизайнера Юлии Богдан. Образ Тина дополнила стильным рюкзаком от Chloé и босоножками от Fendi стоимостью 950 долларов.

А на вечеринке, посвященной началу сотрудничества, красовалась в дождевике кислотного цвета и белом костюме с юбкой с высокими вырезами, открывающими ее стройные ножки.

Ранее Тина Кароль восхитила поклонников стильным образом в облегающем платье.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Мишель Андраде в новом клипе кардинально сменила имидж.

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