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Тина Кароль в дорогих нарядах покоряет Нью-Йорк (фото)
Популярная украинская певица, звездный тренер «Голосу країни» Тина Кароль, которую во время эфира пригласил на танец коллега по проекту Дан Балан, отправилась покорять Америку. Артистка поехала в Нью-Йорк с амбициозными планами и поделилась успехами на своей странице в Instagram.
«Мечтать смело — девиз победителей! Бережём силы. Дальше будет ещё интереснее!», — заинтриговала Тина.
В США певица презентовала свои англоязычные песни на радио, дала интервью для MIXZtv, и подписала контракт с компанией Bentley Records, которая займется записью и изданием ее англоязычного альбома.
«Может быть, удастся артисту с нашей территории сделать что-то положительное для своей страны. Мне бы хотелось для Украины сделать что-то памятное. Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ», — раскрыла свои цели певица.
Стоит отметить, что для заграничной поездки Тина тщательно подбирала гардероб, показав несколько стильных образов.
Во время интервью на радио она появилась в желтом пальто из эко-кожи от украинского бренда Dafna May, блестящих леггинсах и ботильонах от Louis Vuitton.
Также на улицах Нью-Йорка она щеголяла в плаще бирюзового цвета от дизайнера Юлии Богдан. Образ Тина дополнила стильным рюкзаком от Chloé и босоножками от Fendi стоимостью 950 долларов.
А на вечеринке, посвященной началу сотрудничества, красовалась в дождевике кислотного цвета и белом костюме с юбкой с высокими вырезами, открывающими ее стройные ножки.
Ранее Тина Кароль восхитила поклонников стильным образом в облегающем платье.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Мишель Андраде в новом клипе кардинально сменила имидж.
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