«Голос Країни-9»: состоялся первый совместный танец Дана Балана и Тины Кароль (видео)

Шоу-бизнес

На сцене шоу «Голос Країни-9» во время решающих «вокальных боев» за билет в «нокауты» боролось интернациональное трио из команды Дана Балана. Об этом сообщает ТСН.

«Грузин Гиорги Дарахвелидзе, девочка из еврейской семьи София Шафир и итальянец Самуэле Грилли исполнили сингл, который соединил хит группы „Жуки“ „Батарейка“ и легендарную композицию Стинга Shape of my heart», — говорится в сообщении.

Так во время такого неожиданного выступления звездный тренер участников пригласил на танец Тину Кароль, которой симпатизирует с самого начала проекта.

Тина согласилась на приглашение и на проекте состоялся первый совместный танец двух звездных тренеров.

Однако такие проявления симпатии Балана дезориентировали Кароль, которая не смогла достойно оценить выступление.

«Балан отвлекал, я не насладилась пением, не смогла расслышать. Возможно такое сочетание песен недостаточно дало вам возможность раскрыться», — прокомментировала выступление певица. И попросила шутя «пересадить ее на последнюю парту».

Самому Дану выступление его участников понравилось, а в «нокауты» он выбрал Георги Дарахвелидзе.

Сайт пишет, что на протяжении эфира Дан постоянно восхищался внешним видом Тины Кароль. Особенно его внимание приковал обруч певицы. Он отметил, что с ним Тина выглядит словно королева Англии и сравнил ее головной убор с аурой, а саму Тину со святой. А также назвал себя королем. На что Тина ответила, что для того, чтобы быть ее королем, то это нужно заслужить.

Напомним, в прошлом эфире «вокальных боев» Дан Балан сделал певице подарок в виде игрушечного кенгуру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на этап вокальных боев прошли сильнейшие участники «слепых прослушиваний», поэтому тренеры Тина Кароль, Потап, Монатик и Дан Балан были вынуждены принимать непростые решения о том, кого оставить в шоу. Для выступлений своих подопечных, тренеры подготовили новые яркие каверы известных композиций.

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