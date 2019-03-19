Где смотреть онлайн Португалия — Украина: расписание трансляций матча квалификации Евро-2020

Спорт

В пятницу, 22 марта, команда Андрея Шевченко поединком на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне против сборной Португалии стартует в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года (в этот же день в группе В сыграют Люксембург и Литва). Напомню, что португальцы на данный момент занимают в рейтинге ФИФА шестую позицию, а сборная Украины — 30-ю.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ПОРТУГАЛИЯ — УКРАИНА

Отмечу, что победная серия сборной Португалии на 65-тысячной домашней арене «Бенфики» насчитывает восемь матчей, выигранных подопечными Фернанду Сантуша с общим счетом 20:1 (последний раз Криштиану Роналду и компания уступили на «Да Луш» в июне 2012-го в спарринге с турками — 1:3).

В прямой трансляции встречу Португалия — Украина 22 марта покажут телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Начало матча — в 21:45. Кроме того, на специализированном футбольном канале, начиная с 20:30, эксперты в студии программы «Головна команда» обсудят предстоящий поединок, а по его окончании проанализируют итог противостояния.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Шахтера» Жуниор Мораес стал футболистом сборной Украины.

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