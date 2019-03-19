Происшествия

Оперся на москитную сетку: в Николаеве трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

ЧП случилось вечером 18 марта в Корабельном районе Николаева, в многоэтажном доме по улице Торговой. Пока мама трехлетнего Дениса (имя изменено) готовила на кухне, сын забрался на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Рама с сеткой не выдержала веса ребенка и распахнулась. Мальчик выпал со второго этажа.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи увезла ребенка, получившего закрытую черепно-мозговую и другие травмы, в областную детскую больницу.

Как сообщил «ФАКТАМ» пресс-секретарь Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Юрий Багрянцев, пострадавший мальчик находится в реанимации в сознании. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка. Для этого есть все необходимое.

Согласно информации отдела коммуникации полиции Николаевской области, на место происшествия также выезжала следственно-оперативная группа. По факту случившегося начато уголовное производство, предварительно — по признакам статьи УК «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Выясняются все обстоятельства.

В полиции обращают внимание на то, что с двухлетнего возраста ребенок уже достаточно сообразителен, чтобы, например, подтянуть к окну стул и залезть на подоконник. А дальше до беды один шаг. Важно понимать, что москитная сетка не способна защитить малыша, даже наоборот, сетка создает у ребенка иллюзию опоры, что может привести к трагедии. Поэтому правоохранители советуют исключить любую возможность ребенка оказаться на подоконнике. Также не рекомендуется показывать малышу через окно, как «папа уходит на работу», «птичка пролетела» и т. п. Снизят вероятность несчастного случая решетки на окнах и, конечно же, присмотр за ребенком.

Если в результате ненадлежащего воспитания ребенок получит травму, погибнет или станет инвалидом, родители понесут уголовную ответственность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о недавней трагедии в Киеве: на Нивках из окна парадного, которое находится между шестым и седьмым этажами, выпал 15-летний подросток.

«ФАКТЫ» также писали о том, что 12-летний мальчик остался жив, выпав из окна шестого этажа. Это случилось недавно в столице, на улице Борщаговской.

А в Тернополе полицейский спас четырехлетнюю девочку, которая стояла на подоконнике открытого окна и плакала. Ребенок звал маму, ушедшую куда-то по «срочному делу».



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