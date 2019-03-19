Происшествия

Члены «Правого сектора» занимались разбоем и вымогательством под видом «народной борьбы с преступностью»

Октябрьский районный суд Полтавы 18 марта 2019 года вынес приговор в отношении еще четырех членов организованной преступной группировки, состоявших в областной общественной организации национального освободительного движения «Правый сектор». Лидер ОПГ Марк Чаус (на фото в заголовке) находится в государственном и международном розыске.

Объединившись на волне Революции достоинства, злоумышленники под видом «народной борьбы с преступностью» на протяжении 2015−2016 годов совершали нападения на жителей Полтавщины, завладевая денежными средствами, ювелирными изделиями и другим ценным имуществом потерпевших. В поле их зрения попадали торговцы наркотическими средствами, владельцы подпольного игрового бизнеса, женщины, занимающиеся проституцией. Людей запугивали, угрожали им, били их и грабили.

«Народные мстители», как сообщается в информации пресс-службы суда, имели высокий уровень организации, распределения ролей, конспирации, информирования. Они передвигались на личном автотранспорте, в котором находились маски и перчатки, а после совершения противоправных деяний уничтожали предметы, содержащие следы преступления, чтобы не оставлять улик. «Добычу» злоумышленники делили между собой по указанию организатора, в зависимости от роли каждого.

В суде было доказано пять эпизодов разбойных нападений, совершенных на протяжении июля-сентября 2015 года.

За разбой, вымогательство, принуждение к выполнению либо невыполнению гражданско-правовых обязательств двоих участников группировки суд отправил за решетку на 9,5 года с конфискацией всего принадлежащего им имущества, а еще двое получили условные сроки.

Четверо полтавских «правосеков» уже отбывают наказание за подобные злодеяния. Два года назад Киевский районный суд Полтавы приговорил двух членов ОПГ к 8 годам лишения свободы, а двух их сообщников — к пяти годам с отсрочкой исполнения наказания на три года. Осужденные тоже были причастны к пяти противоправным эпизодам. Например, в июле 2015 года они требовали от жителя Чутовского района 930 тысяч гривен, которые он якобы задолжал. При этом жестоко издевались и держали на прицеле автомата Калашникова.

Члены ОПГ ничем не брезговали. Среди изъятого у них были даже две удочки, постельное белье, парфюмерия, дешевые часы, принадлежавшие жертвам.

Что касается организатора преступной группировки Марка Чауса, то Октябрьский районный суд 13 мая 2016 года избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Спустя несколько дней арестованный исчез.

Издеваясь над правоохранительными органами, бывший лидер полтавской ячейки «Правого сектора», ранее занимавшийся частным бизнесом в сфере питания, сделал в «подполье» видеозапись, в которой называл уголовное производство политизированным и утверждал, что власть уничтожает патриотов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под подушками в гостиничных номерах, куда заселились члены «Правого сектора», полтавская милиция нашла оружие. Инцидент произошел в марте 2014 года.

Об уголовном процессе над членами другой преступной группировки читайте в материале «ФАКТОВ»

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