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Потап и Настя Каменских снова вместе: звездная пара подогрела слухи о романе (фото)
Известный продюсер и шоумен Потап с певицей Настей Каменских (NK), которым давно приписывают роман, снова подогрели слухи о близких отношениях. Звездная парочка опубликовала в социальных сетях новое совместное фото. Артисты, в стильных нарядах, в одной цветовой гамме, позируют в городской подворотне, на фоне облущенных колонн.
Поклонники с новой силой принялись обсуждать отношения Потапа и Насти и засыпали вопросами, когда же они признаются, какие отношения их связывают на самом деле. «Бонни и Клайд», — сравнили образы украинских артистов с известной бандитской парочкой.
Вполне возможно, что новое фото было сделано во время съемок очередной работы. Но Потап и Настя оставили фото без комментариев. Как не комментируют и свою личную жизнь.
Напомним, Настя заинтриговала поклонников трогательным совместным фото с Потапом за утренним кофе. На фото они с Потапом сморятся счастливыми и очень милыми.
Впрочем, на все домыслы поклонников и СМИ артисты не реагируют, лишь иногда, в редких интервью Настя намекает, что влюблена и счастлива. Настя не называет имя своего избранника, лишь говорит, что он является ее единомышленником.
Потап, в свою очередь, на съемках новых выпусков «Лиги Смеха», отвечая на вопрос Игоря Ласточкина, признался, что «мутит с Настей». Сразу после выступления не смогла смолчать и певица Оля Полякова. «Наконец-то все узнали то, о чем мы и так давно знали», — сказала Полякова.
Потап и Настя не только вместе работают, занимаются спортом, встречаются с общими друзьями, их часто замечают вместе на отдыхе. В ноябре 2018 года Настя засветила на безымянном пальце красивое колечко.
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