Закон о запрете критики власти в России высмеяли меткой карикатурой

Мир

Известный российский художник Сергей Елкин создал очередную карикатуру на злобу дня. Он ярко проиллюстрировал принятый в России закон о наказании за неуважение к власти и государственным символам в интернете («закон Клишаса»).

На рисунке Елкин стоит перед растерянным Путиным с кисточкой, своими работами и говорит: «Все! Теперь карикатур про власть не дождетесь!»

Снимок опубликован на странице DW в Facebook с вопросом: «Теперь только парадные портреты?!»

В соцсети возмущены принятым законом.

«Долой гебизм! Свободу России!»

«Причем за недостаточно парадные скоро будут расстреливать. Все к этому и идёт».

«Свободу демонстрациям!!!»

Отметим, несмотря широкую критику со стороны правозащитных организаций и журналистов, российский президент Владимир Путин 18 марта подписал законы о фейках и неуважение к власти и государственным символам в интернете (так называемые «законы Клишаса»).

Они вводят штрафы:

100 тысяч рублей за распространение информации, «которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ». За повторное нарушение по этой статье грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

За «фейковые» новости теперь в России грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан, от 60 тысяч до 200 тысяч для должностных лиц и от 200 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Закон также требует «незамедлительного удаления» таких новостей по требованию Роскомнадзора.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали карикатуру Сергея Елкина на недавнее обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию, после которого его рейтинг снизился до рекордных показателей.

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