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Спорт

Председатель олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции

15:05 19 марта 2019   59
Председатель олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Глава олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда, который находится под следствием по обвинению в коррупции с прошлого года, заявил, что готов уйти в отставку — правда, лишь по истечению срока его полномочий, то есть в июне 2019 года.

По мнению следствия, в 2013 году в ходе выборов столицы летних Олимпийских игр-2020 заявочным комитетом «Токио 2020», который возглавлял именно Такэда, были проведены тайные банковские операции, что позволило японской стороне получить голоса представителей Африки.

Возглавляющий олимпийский комитет Японии с 2001 года функционер уже заявил, что не будет добиваться своего переизбрания, а также сложит полномочия члена Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я не считаю, что сделал что-то незаконное. Мне больно, что разгорелся такой шум, но я считаю, что обязан отработать до конца срока», — отметил 71-летний Такэда.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший президент Бразилии будет комментировать матчи ЧМ-2018 из тюрьмы.

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