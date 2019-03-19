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Председатель олимпийского комитета Японии подозревается в коррупции
Глава олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда, который находится под следствием по обвинению в коррупции с прошлого года, заявил, что готов уйти в отставку — правда, лишь по истечению срока его полномочий, то есть в июне 2019 года.
По мнению следствия, в 2013 году в ходе выборов столицы летних Олимпийских игр-2020 заявочным комитетом «Токио 2020», который возглавлял именно Такэда, были проведены тайные банковские операции, что позволило японской стороне получить голоса представителей Африки.
Возглавляющий олимпийский комитет Японии с 2001 года функционер уже заявил, что не будет добиваться своего переизбрания, а также сложит полномочия члена Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я не считаю, что сделал что-то незаконное. Мне больно, что разгорелся такой шум, но я считаю, что обязан отработать до конца срока», — отметил 71-летний Такэда.
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