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Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил во время обращения к народу в эфире республиканских каналов.
«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — цитирует Назарбаева «Информ Бюро». Сообщается, что по закону страны, полномочия главы государства переходят к председателю Сената Казахстана — Касым-Жомарту Токаеву. Новый руководитель Казахстана — экс-глава МИД, премьер-министр, выдвигался в ООН. Некоторые говорят о нем, как о пророссийски настроенном политике.
Известно, что, несмотря на отставку, Нурсултан Назарбаев останется в органах власти: он возглавит Совет безопасности Республики, а также останется членом Конституционного совета и сохранит пост в партии «Нур Отан».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Нурсултан Назарбаев заявлял, что американский лидер предлагал перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в другое место.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!