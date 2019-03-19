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Мир

Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана

15:08 19 марта 2019   4049
Нурсултан Назарбаев
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства. Об этом он заявил во время обращения к народу в эфире республиканских каналов.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — цитирует Назарбаева «Информ Бюро». Сообщается, что по закону страны, полномочия главы государства переходят к председателю Сената Казахстана — Касым-Жомарту Токаеву. Новый руководитель Казахстана — экс-глава МИД, премьер-министр, выдвигался в ООН. Некоторые говорят о нем, как о пророссийски настроенном политике.

Известно, что, несмотря на отставку, Нурсултан Назарбаев останется в органах власти: он возглавит Совет безопасности Республики, а также останется членом Конституционного совета и сохранит пост в партии «Нур Отан».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2018 году, после встречи с президентом США Дональдом Трампом Нурсултан Назарбаев заявлял, что американский лидер предлагал перенести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска в другое место.

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