27.05 / 27.31 30.59 / 31.04
Киев: +6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Нападение на врача в Киеве: появились сведения о преступнике

15:15 19 марта 2019   467
клиника
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на врача киевской клиники. 15 марта неизвестный плеснул в лицо хирургу едкую жидкость, возможно, кислоту.

После четырех дней поисков подозреваемого задержали в Закарпатской области. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на свои источники. По их сведениям, напал на хирурга его бывший пациент.

Нападение на 49-летнего врача было совершено 15 марта около 9 часов утра. Местом преступления стал вход в клинику, где работал хирург. У пострадавшего диагностированы химические ожоги лица. Полиция расследует дело об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК) и о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).

Фото obozrevatel.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
+6

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 752 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины