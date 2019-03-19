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Нападение на врача в Киеве: появились сведения о преступнике
Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на врача киевской клиники. 15 марта неизвестный плеснул в лицо хирургу едкую жидкость, возможно, кислоту.
После четырех дней поисков подозреваемого задержали в Закарпатской области. Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на свои источники. По их сведениям, напал на хирурга его бывший пациент.
Нападение на 49-летнего врача было совершено 15 марта около 9 часов утра. Местом преступления стал вход в клинику, где работал хирург. У пострадавшего диагностированы химические ожоги лица. Полиция расследует дело об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК) и о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК).
Фото obozrevatel.com
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