Выплаты многодетным семьям: Рева объяснил, что "светит" родителям двойни

Деньги

Если с рождением двойни семья стала многодетной (трое и больше детей), то ежемесячная государственная помощь будет выплачиваться на обоих новорожденных. Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Украине вводятся ежемесячные выплаты многодетным семьям за третьего и более ребенка в возрасте до 6 лет.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Телеграф». «Если, например, в семье был один ребенок, и родилось двое, в результате чего семья стала многодетной, то доплата будет осуществляться не только на третьего ребенка, а в случае двойни — на второго и третьего», — заявил министр во время селекторного совещания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», планируется, что со временем помощь многодетным семьям будет выплачиваться до достижения ребенком 16-летия. Также сообщалось, что по данным Минсоцполитики, на сегодня в Украине стоят на учете 334 тысячи многодетных семей. Выплаты будут получать на 158,8 тысяч детей в возрасте до 6 лет. Ежемесячно на эти цели будет выделяться 200 млн гривен.

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