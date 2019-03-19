Шоу-бизнес

Известный певец, мама-металлистка и рабочий завода: кто борется за прямые эфиры в «Голосі країни» (фото)

Уже в воскресенье, 24 марта, на канале «1+1» стартует следующий этап вокального проекта «Голос країни». Зрители увидят первую часть «нокаутов», которые приблизят участников к прямым эфирам. К началу «нокаутов» в «Голосе» осталось 36 участников — по девять в каждой команде. К старту прямых эфиров их будет лишь двенадцать.

— Согласно правилам «нокаутов», на сцене находятся четыре кресла, предназначенные для четырех человек из каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры, — рассказал «ФАКТАМ» продюсер «Голосу країни» Владимир Завадюк. — Участники не знают заранее, в какой последовательности будут выходить на сцену. Сразу после выступления тренер отправляет первого вокалиста в кресло № 1. Если участник, который выступает после него, по мнению звездного наставника, спел лучше, то он занимает первое кресло, а предыдущий будет вынужден пересесть во второе. Когда же будут заняты все четыре кресла, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его в любое из кресел. Во таком случае вокалист, который сидит в четвертом кресле, будет вынужден покинуть проект.

Команда Потапа

Ягич Виктория — бывшая участница балета толстушек, любящая жена и мама двух мальчиков, металлистка, удивившая своим тембром всех тренеров.

Повстяна Наталия — участница слепых прослушиваний детского «Голоса», к которой когда-то не повернулась Наталья Могилевская. Девушка пришла на взрослый проект, чтобы осуществить свою мечту стать певицей.

Сирота Роксолана — менеджер в агрофирме из Киева. Спев песню «New rules» из репертуара Dua Lipa, Роксолана сразу же покорила Потапа.

Кошельник Ярослав — волочильщик на заводе «Стальканат», который мечтает изменить свою жизнь и начать вокальную карьеру.

Ренк Богдана — одесситка, поклонница музыки 90-х и Бонни Тайлер.

Круть Марина — бандуристка, создавшая собственную группу «Круть», с которой гастролировала по миру. Вокалистка хочет доказать, что бандура заслуживает большой сцены.

Журавель Арсений — мамин помощник, который с раннего возраста начал заниматься музыкой и преподавать вокал детям.

«Шпилясті кобзарі» — группа львовских музыкантов, творчество которых началось в Стритовском педагогическом колледже кобзарского искусства, где парни впервые взяли в руки бандуры.

Арсентьева Карина — вокалистка из «помидорной столицы Украины» Каменки-Днепровской. На выступление Карины отреагировали все тренеры, но Потап успел «заблокировать» Тину Кароль, чтобы артистка не смогла забрать себе участницу в команду.

Команда Монатика

Телитченко Дария — девушка не могла построить карьеру певицы из-за своей фигуры, поэтому пришла на проект «Голос країни», чтобы убрать рамки и шаблоны для артистов.

Карпов Андрей — по образованию экономист, а по профессии — часовщик. Одессит настолько любит музыку, что все свободное время посвящает только ей.

Паскар Магдалена — самородок из Крутояровки. Несмотря на то что девушка прикована к коляске, она преодолевает долгий путь в соседнее село, чтобы заниматься вокалом.

Дует Таранцовы — Владислав и Роман родились в селе под Днепром. Любовь к музыке им привил отец, который был музыкантом в сельском клубе.

Волобуева Анна — вокалистка церковного хора. Девушка уволилась с работы ради участия в проекте.

Подлужная Алина — родом из Беларуси, создает каверы на песни любимых исполнителей.

Гульназ Хасанова — участница, которая в пять лет сама пошла в музыкальную школу. Девушка была очень активной с ранних лет, поэтому не раз принимала участие в вокальных конкурсах.

Хорисенко Андрей — музыкант, когда-то выложил в социальной сети собственную композицию, которой у себя поделился Монатик.

Олейник Виктория — незадолго до слепых прослушиваний участница сломала ногу. Но это не помешало ей доехать на конкурс и пройти до этапа «нокаутов».

Команда Тины Кароль

Горошко Лидия Федоровна — народница, для которой песни — ее спасение и вдохновение.

Бахчалова Ксения — у Ксении проблемы со зрением. Однажды во время учебы в консерватории ей открыто сказали: с такой внешностью вам нет места на сцене.

Хайат Андрей — участник нынешнего национального отбора на «Евровидение».

Храмова Дарья — фанатка Тины Кароль. Жизненная история девушки очень похожа на историю певицы.

Аксельрод Дэвид — знакомый всем артист, который пришел на проект, чтобы переродиться в нового певца.

Квартет Leon Voci — ребята мечтали создать украинский коллектив, похожий на трио легендарных теноров (Паваротти, Каррераса, Доминго).

Тупилко Ника — девушка выросла в семье бизнесменов. Но ее цель — музыка, она приносит ей наибольшее удовольствие.

Однораленко Даниил — приехал на «Голос країни», вдохновленный творчеством Тины Кароль.

Лиска Артем — этого участника певица «украла» из команды Дана Балана. Учится в университете и работает переводчиком с английского в брачном агентстве.





Команда Дана Балана

Кретов Вячеслав — боксер-серцеед, который занимается спортом с пяти лет.

Фижделюк Марина — голосистая гуцулка, которая называет своим учителем карпатский лес.

Haitham Mohammed Rafi — год назад Хейтам Рафи уволился из банка, руководствуясь призывом души — стать певцом. Родился и живет Хейтам в Омане, но давно увлекается украинской музыкальной культурой.

Мороз Александр — магистр компьютерных наук, который мечтает о большой сцене.

Бегу Екатерина — фитнес-тренер из Молдавии. Ее кумир — Дан Балан.

Жоао Энрикеш — несколько лет назад приехал в Украину из Анголы учиться на металлурга и увлекся нашей музыкальной культурой.

Зайончковский Владимир — ведущий утреннего шоу на одесском телеканале.

Муха Оксана — ее кумир — легендарная певица Квитка Цисык. Обе артистки имеют не только очень похожие голоса, но и много общего в жизни. Обе скрипачки, у обеих сыновья и сестры-пианистки. Народная артистка Украины Нина Матвиенко назвали ее «реинкарнацией Квитки Цисык».

Дарахвелидзе Гиорги — еще в прошлом году был уверен, что поступит на магистратуру в Канаду и построит карьеру дипломата. Представление о своем будущем Гиорги кардинально изменил после выступления во дворе столичного ресторана. Юноша понял, что не стоит искать себя — ведь музыка его уже сама нашла.

Подробности предыдущего эфира читайте на сайте «ФАКТОВ» в материале

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