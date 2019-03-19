Политика

Учитывая приближающиеся выборы президента, Кремль усилил воздействие на умы украинцев. Пропагандисты намерены очернить и унизить все достижения Украины за последние годы. При этом посланники Кремля не обязательно действуют напрямую — иногда вражеская пропаганда маскируется под правильными патриотическими лозунгами. Об этом предупредил президент Петр Порошенко, выступая в Ивано-Франковске.

По словам главы государства, российские пропагандисты пытаются расколоть единство украинцев, а потому с телеэкранов льется «безумная ненависть», а избирательную кампанию хотят превратить в уличные столкновения.

«Очень нужна Кремлю украинская кровь. Это уже сценарий не победы на выборах, а попытка сорвать выборы… Некоторые гости телешоу маскируются, выкрикивают патриотические лозунги — там есть и „Слава Украине“, и „Украина превыше всего“. Но то, что они надели патриотический камуфляж перед тем, как озвучить очередные фейки, сфабрикованные в Кремле, не меняет их сущности, их цели. На скользкой дорожке их не останавливает ни здравый смысл, ни элементарная порядочность», — приводит слова президента Укринформ.

Напомним, в последнее время встречам президента с жителями регионов пытались помешать активисты «Нацкорпуса». Акции «нацкорпусовцев» сопровождались патриотической риторикой, но часто заканчивались стычками с полицией. 9 марта в Черкассах пострадали более двадцати полицейских.

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