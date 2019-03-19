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Мир

Российские истребители прощупывают воздушное пространство стран Балтии под прикрытием пассажирских самолетов

16:35 19 марта 2019   212
истребитель су
Инф. «ФАКТОВ»

В Европе обеспокоены: в воздушном пространстве над странами Балтии все чаще появляются российские истребители. Военные самолеты РФ сопровождают гражданский авиатранспорт. Это уже не первая провокация россиян возле границ стран НАТО — подобные случаи фиксировались осенью 2018 года.

Как сообщает «Польское радио», за неделю с 11 по 17 марта истребители НАТО в Европе поднимались в воздух четыре раза с целью идентификации и перехвата российских самолетов. 11 и 12 марта в небе над странам Балтии были замечены российские истребители Су-35 и Су-27, которые сопровождали российские пассажирские Ту-134. 13 и 14 марта для перехвата российских транспортников в воздух снова пришлось поднять истребители НАТО.

Воздушное пространство над странами Балтии защищают польские истребители, которые базируются в литовском Шяуляе, и немецкие самолеты с авиабазы в эстонском Эмари.

Напомним, ранее в Европе похвастались, что создали «самолет-убийцу», способный нейтрализовать российские истребители Су.

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