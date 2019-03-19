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Житель Мариуполя несколько лет рассылал полицейским порно, чтобы отомстить
Житель Мариуполя, обидевшись на полицейских, решил отомстить им крайне оригинальным способом. Оскорбленный мариуполец вычислил страницы правоохранителей в социальных сетях и в течение двух лет публиковал там порноматериалы. Кроме того, мужчине удалось узнать номера мобильных телефонов полицейских, после чего туда также стали рассылаться непристойные фото и видео.
Задержали 36-летнего мариупольца по месту жительства. Дома у мужчины провели обыск и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.
Житель Мариуполя не стал отрицать, что рассылал полицейским порнопродукцию. Объектом атаки стали более десяти правоохранителей. Свой поступок гражданин объяснил личной неприязнью к силовикам.
Сейчас против спамера открыто уголовное производство о распространении порнографии (ч.3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины). Мариупольцу грозит реальный срок — от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Хмельницком неизвестные хулиганы включили непристойное видео на рекламном экране в общественном месте, а в Днепре «кино для взрослых» показали на торговом автомате в ТРЦ.
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— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!