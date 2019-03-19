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Panivalkova больше нет: известная группа прекратила свое существование
Известная украинская группа Panivalkova, принимавшая участие в Национальном отборе на «Евровидение-2017» (группа не вошла в финал), прекратила свое существование. С 1 января 2019 года инди-фолк-поп коллектив больше не будет выступать единым составом. Об этом официально заявили солистки группы 19 марта. Девушки признались, что это решение они приняли еще в прошлом году и не имеют претензий друг к другу. Каждая участница коллектива намерена заняться сольной карьерой.
«Мы встретились после долгих каникул и должны озвучить важное решение, о котором мы между собой договорились еще в 2018 году. С 1 января 2019 проект „Панивалькова“ закрывается, и каждый из нас начинает (или продолжает делать) свой творческий проект. Мы создали „Панивалькову“ (или она — нас) для того, чтобы эта музыка несла в мир любовь и искренность — и мы преданно работали на эту идею все 6 лет. Решение о закрытии проекта было принято искренне и с уважением друг к другу», — сказали девушки в видеообращении на Facebook.
Причиной распада коллектива они называют личные музыкальные вкусы.
«Мы считаем, что музыкант всегда должен анализировать свою работу, искать лучшие решения творческих задач и выпускать материал не „как сейчас модно“ или „как вот принято“, а ориентироваться на конкретную идею и зов души. Сейчас мы чувствуем, что нам надо развиваться отдельно. Мы поддерживаем друг друга и наши проекты и остаемся друзьями», — говорят они.
На прощание Panivalkova выпустит последнюю песню, работать над которой начали еще в прошлом году.
Напомним, инди-фолк-поп группа Panivalkova была создана в 2013 году в Киеве тремя солистками Ириной Кульшенко, Дашей Пугачевой и Ириной Лузиной. Девушки сами писали и исполняли музыку.
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