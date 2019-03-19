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Происшествия

В Киеве устроили взрыв в подъезде жилого дома: первая информация с места ЧП (фото)

19:31 19 марта 2019   520
взрыв
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в подъезде многоэтажного дома прогремел взрыв. Случилось это на жилмассиве Воскресенка, в девятиэтажном здании по улице Сулеймана Стальского, 30 (Днепровский район).

взрыв

На месте ЧП работают полиция, спасатели, скорая помощь и газовая служба. По предварительным данным, пострадавших людей нет, жители подъезда эвакуированы, место взрыва оцеплено.

дом

Взрыв был мощный — взрывной волной выбило стекла в квартирах на нижних этажах здания, сорваны с петель двери подъезда. Газовая служба полагает, что взорвался не газ — система газопровода в доме не повреждена.

По информации «Киев Оперативный», согласно одной из версий, взорваться в подъезде могла граната. Также проверяются версии о срабатывании взрывного устройства.

взрыв

Напомним, ранее в Киеве в Соломенском районе одному из жильцов повесили на входную дверь гранату. А на столичной Оболони подложили взрывчатку в припаркованную машину.

Фото KyivOperativ/Facebook

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