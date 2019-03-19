Идеальное свидание: пять секретов от известного телеведущего

Шоу-бизнес

Певец и ведущий программы «Музыкальная платформа» («Украина») Геннадий Витер признался «ФАКТАМ», что сейчас находится в романтических отношениях. Правда, имя возлюбленной пока держит в секрете, зато с удовольствием делится секретами идеального свидания. Ранее «ФАКТЫ» сообщили имя нового ведущего социального реалити «Ревизор».

— Весна — время для безрассудных поступков и романтического настроения, — считает Гена. — У меня даже есть несколько собственных секретов, как сделать так, чтобы девушка запомнила свидание на всю жизнь! Я советую держать место встречи в тайне. Если хочется погулять по парку, лесу или полю, просто намекните девушке, как нужно одеться. Но до последнего не стоит раскрывать карты. Пусть это оригинальное место будет сюрпризом. Как, например, танцы под дождем.

— Сомнительный сюрприз…

— Зато как романтично! Я уверен, в жизни каждого человека должно быть свидание под дождем. Представьте, что танцуете под романтическую музыку в вашем гаджете прямо посреди улицы, под каплями первого весеннего дождя. Кстати, на первом свидании лучше дарить весенние цветы, а не огромные колючие розы.

— А как же стихи?

— Конечно! Я, например, повел свою возлюбленную к памятнику известного украинского поэта и почитал его стихотворение. Поверьте, это отличный ход! Только перед этим надо хорошенько заучить произведение. И вообще — надо быть готовым к любым неожиданностям, чтобы показать своей половинке, что с вами комфортно. А вот заканчивать свидание лучше вкусным десертом. Знаю, сладкое — слабость многих девушек и романтическая встреча — прекрасный повод их побаловать.

Ранее известный продюсер и шоумен Потап и певица Настя Каменских снова подогрели слухи о близких отношениях. А Веру Брежневу заподозрили в романе с Dan Balan. По сообщениям британских СМИ, средний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео нашел свою «Джульетту». 16-летний Ромео начал встречаться с 15-летней британско-американской актрисой Милли Бобби Браун.

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