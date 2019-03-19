Джордж Клуни оценил предложение сыграть Джеймса Бонда

Шоу-бизнес

Известный американский актер и режиссер Джордж Клуни стал гостем популярной программы Good Morning Britain. У него поинтересовались, не хотел бы он сыграть агента 007 после того, как «бондиану» покинет Дэниел Крэйг. «Вы что, смеетесь? Я выгляжу как дедушка Джеймса Бонда!» — ответил 57-летний Клуни.

Тогда ведущий поинтересовался, кто, мол, если не вы? «Я уже говорил это, но скажу снова. Новым Бондом должен стать Идрис Эльба! Он элегантен, красив. Он должен быть агентом 007. Я шокирован тем, что ему до сих пор не предложили эту роль. Он рожден для нее», — заявил Джордж.

Напомним, британскому актеру Идрису Эльбе 46 лет. Он родился в Лондоне в семье иммигрантов из Африки. Его отец приехал в Великобританию из Сьерра-Леоне, а мать — из Ганы. Эльба получил известность благодаря нескольким детективным сериалам, в том числе «Прослушка» и «Лютер». Он также играл в нескольких фильмах о супергероях: «Мстители», «Тор».

Уже давно в западных СМИ муссируется тема, кто станет новым агентом 007. Дэниел Крэйг, сыгравший Бонда в четырех последних частях, твердо заявил, что снимется еще в одной серии «бондианы» и все. 25-й фильм о суперагенте должен выйти в прокат в 2020 году.

Эльба сразу попал в число актеров, которых чаще всего прочат в преемники Крэйга. Однако многих поклонников Бонда смущает, что Идрис — темнокожий. Хотя немало и тех, кто считает, что давно пришло время для цветного агента 007. Впрочем Эльба недавно заявил, что его эти споры совершенно не волнуют по той простой причине, что роль Бонда его не интересует, и играть его он никогда не согласится.

Идрис Эльба

Но ставить крест на Идрисе как потенциальном суперагенте мы бы не спешили. Не зря же одна из частей «бондианы» называется «Никогда не говори «никогда». Эта фраза относилась к первому исполнителю роли Бонда Шону Коннери. Сыграв агента 007 в пяти фильмах («Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды»), актер заявил, что больше не хочет участвовать в этом проекте. Его сменил Джордж Лэзенби. Картина «На секретной службе Ее Величества» с треском провалилась. Продюсеры бросились умолять Коннери вернуться. И он сделал это в фильме «Бриллианты навсегда». Фильм вышел в 1971 году. Но Шону уже был 41 год. По мнению продюсеров, он стал староват. Роль отдали Роджеру Муру. Но в 1983 году Коннери еще раз сыграл Бонда в фильме «Никогда не говори «никогда». Эта картина не входит в официальную «бондиану».

Кстати, Крэйг тоже зарекался играть суперагента после фильма «007: Спектр». Даже публично пообещал, что лучше вскроет себе вены. А потом спустя три года таки согласился на еще одну серию.

Что касается Джорджа Клуни, то он, общаясь с журналистами, за словом в карман не лезет. В этом можно убедиться, прочитав эксклюзивное интервью с актеров в «ФАКТАХ»: Я дружу с принцем Гарри и Меган Маркл, и меня возмущает, как репортеры ее преследуют, — Джордж Клуни

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