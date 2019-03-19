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Взрыв в жилом доме Киева: появились новые данные о пострадавших
В Киеве взрыв в девятиэтажном жилом доме на Воскресенке не обошелся без пострадавших. Мужчина, находившийся возле многоэтажки рядом с местом ЧП, получил баротравму.
Как сообщила полиция Киева, в результате взрыва повреждены стены подъезда и окна в квартирах. На месте ЧП продолжают работают следователи и взрывотехники, ведется осмотр дома и сбор вещественных доказательств. Пока еще нет ясности, что именно могло взорваться в подъезде.
Взрыв случился во втором парадном дома по улице Сулеймана Стальского, 30, в Днепровском районе столицы. Свидетели говорят, что видели убегавшего человека. Ведется розыск подозреваемого.
Напомним, ранее в жилом доме в Тернополе взорвалась граната. Взрыв прозвучал, когда один из жителей дома хотел продемонстрировать свое умение обращаться с боеприпасами.
Фото KyivOperativ/Facebook
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..