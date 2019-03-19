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В аэропорту Тегерана горел самолет с пассажирами (видео)
Во вторник, 19 марта, в аэропорту Мехрабад в Тегеране произошел пожар. Загорелся пассажирский самолет, совершивший аварийную посадку. У него не вышли до конца шасси.
На борту находились 100 человек. Половину из них успели эвакуировать до начала пожара. Остальные 50 человек покидали уже горящий самолет. К счастью, никто не погиб.
На месте аварийной посадки работали 10 бригад скорой помощи. Госпитализация никому не понадобилась.
В это же время в Канаде совершил экстренную посадку самолет авиакомпании British Airways, летевший рейсом Нью-Йорк — Лондон. Вскоре после взлета возникли подозрения о возгорании в багажном отсеке. На борту находились 209 человек. Boeing 777 аварийно посадили в Сент-Джонсе. Никто не пострадал.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крушении новейшего лайнера Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
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