Превзошла Киркорова: стало известно, сколько стоит выступление Светланы Лободы

Шоу-бизнес

Живущая в РФ 36-летняя украинская певица Светлана Лобода достаточно быстро покорила российский шоу-бизнес и теперь пожинает сладкие плоды славы: ее выступление на корпоративном мероприятии обойдется в кругленькую сумму. Об этом пишет «Стархит».

Запоминающиеся песни, тайный роман с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном, участие в рейтинговых проектах — все это за короткое время возвело Лободу в один ранг с российскими звездами, которые десятилетиями добивались того, что имеют сейчас, считает автор статьи.

После рождения второй дочери в мае 2018-го карьера Светланы стала развиваться еще стремительнее. Певица без зазрения совести подняла ценник на выступления. Если раньше Лободу можно было «заказать» на частное мероприятие за 75 тысяч евро, то теперь она «стоит» 100 тысяч. Такими достижениями не может похвастаться даже сам поп-король российской эстрады: к сравнению, пригласить на корпоратив Филиппа Бедросовича выйдет бюджетнее — порядка 70 тысяч евро.

Поклонникам звезды импонирует, что при таких доходах Лобода ведет себя достаточно скромно: не демонстрирует в соцсетях атрибутику красивой жизни. Кажется, что бренды, фешенебельные курорты, рестораны — вовсе не ее история. К тому же певица достаточно приветлива, мила и искренна с окружающими.

Секрет успеха Светланы прост: большая самоотдача и верность своему делу. Порой артистке приходится жертвовать главным, что у нее есть: семьей.

«У меня практически не бывает выходных, работаю постоянно, потому что я так живу. Когда у меня случается отпуск и я уезжаю на неделю, то на второй день начинаю выть, я не могу адаптироваться, мне сложно отдыхать. Даже если я прихожу на дни рождения друзей, я подсознательно работаю: в телевизоре вижу показ мод, а в голове одновременно понимаю, что это стилистически хорошая идея для новых костюмов танцоров. Либо слышу какой-то новый трек и думаю: хороший саунд, применить бы его в новой песне. У меня мозг настроен на работу, потому что это мой образ жизни. Я абсолютный трудоголик и стараюсь все вокруг контролировать. И потом, семья на мне, значит, нужно много работать», — рассказала она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Светлана Лобода заинтриговала поклонников новым фото с мужчиной. В частности, в Instagram 36-летняя артистка опубликовала снимок, на котором отчетливо видна мужская рука с татуировкой в виде ножниц.

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