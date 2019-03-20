Беременная своим близнецом: в теле семимесячного плода обнаружили еще один зародыш

Мир

В колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие — у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом. Об этом случае пишет газета La Nacion.

По данным издания, еще во время беременности у женщины врачи благодаря УЗИ обнаружили в теле вынашиваемого ею плода аномалию. Выяснилось, что внутри девочки, которая должна была появиться на свет через два месяца, существует зародыш. Такая аномалия известна как fetus in fetu — эмбрион в эмбрионе. Она возникает, когда клетки братьев или сестер-близнецов не делятся в нужное время и развиваются ассиметрично.

Эмбрион, появившийся в теле девочки, был ее близнецом, который не смог полноценно оформиться в утробе матери. В сущности, он даже не являлся цельным организмом, представляя собой массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Вместе с недоэмбрионом девочка и появилась на свет.

Это произошло после того, как врачи приняли решение о проведении женщине кесарева сечения на 37-й неделе беременности. Девочке, которую они извлекли из материнского лона, сразу же была сделана операция по удалению зародыша.

«Мы не могли ждать дольше, так как близнец-паразит угрожал здоровью плода. У зародыша не было сердца и мозга, он не мог существовать самостоятельно», — сказал хирург Мигель Парра.

Специалисты отмечают, что особенность этого случая в том, что fetus in fetu был обнаружен еще до рождения близнеца-хозяина. Обычно такая находка случается уже после рождения ребенка. Явление, когда внутри ребенка развивается маленький зародыш, является крайне редким отклонением развития эмбриона — оно встречается один раз на миллион.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у девочки на Филиппинах обнаружили остатки брата-близнеца: Вероника Комингес родилась с двумя лишними конечностями и продолговатым наростом на животе и груди. На пальцах ее близнеца-паразита растут ногти, а из-под нароста иногда сочатся кровь и жидкость с неприятным запахом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter